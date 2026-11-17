Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призначила ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) другим в Україні номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO). Це рішення створює передумови для розвитку конкуренції на ринку та подальшої інтеграції української енергосистеми з ринками Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Раніше аналогічний статус в Україні мало лише АТ "Оператор ринку". Поява другого NEMO реалізує передбачену законодавством модель роботи кількох номінованих операторів, що сприятиме відкритості ринку та забезпеченню рівних умов для всіх його учасників.

Рішення регулятор ухвалив за підсумками розгляду заявки та пакета документів компанії, підтвердивши її відповідність вимогам щодо організаційної, технічної та фінансової спроможності, незалежності діяльності, рівного доступу учасників і наявності механізмів ринкового нагляду.

Підготовка до європейського сполучення ринків

Для виконання функцій NEMO Українська енергетична біржа уклала угоду про співробітництво з європейським номінованим оператором ринку за моделлю serviced NEMO. Вона дає змогу залучати технологічні рішення та експертизу партнера з ЄС для участі в механізмах сполучення ринків, тоді як повна відповідальність за виконання функцій оператора залишається за УЕБ.

Крім того, в межах підготовки до майбутнього об'єднання ринків біржа налагодила договірну, технічну та інформаційну взаємодію з НЕК "Укренерго". У регуляторі зазначають, що призначення другого NEMO є важливим кроком до впровадження європейського механізму market coupling, хоча його практичний запуск потребує подальшого виконання низки технічних, регуляторних та організаційних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українську енергобіржу готують до інтеграції ринку електроенергії з ЄС. Тоді стало відомо, що НКРЕКП планує надати ТОВ "Українська енергетична біржа" статус номінованого оператора ринку електричної енергії, який дозволить біржі брати участь у сполученні українських сегментів ринку з європейськими.