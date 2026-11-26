Українська оборонна компанія HIMERA, яка розробляє системи зв'язку, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), залучила $5 млн інвестицій. Кошти спрямують на створення нових продуктів, розвиток технологій захищеного зв'язку та масштабування рішень для Сил оборони України.

Про це інформує Dilo з посиланням на DOU, якому про залучення інвестицій повідомили в компанії.

Інвестиційний раунд очолив скандинавський фонд Gardar. До фінансування також долучилися чинні інвестори HIMERA — Varangians, Bulava та Green Flag VC.

Крім того, компанія залучила двох нових інвесторів — Superangel і Next Front Ventures.

На що HIMERA витратить $5 млн

Залучені кошти компанія планує використати для розвитку систем захищеного зв'язку, розроблення нових продуктів та розширення виробничих і технологічних можливостей для забезпечення потреб українського війська.

Окремим напрямом стане масштабування присутності HIMERA на міжнародному ринку.

Співзасновник і генеральний директор компанії Міша Рудомінський зазначив, що нове фінансування дозволить прискорити розвиток технологій, які допомагають українським військовим виконувати бойові завдання.

Що відомо про HIMERA

Компанію HIMERA заснували у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення.

Вона спеціалізується на розробленні та виробництві тактичних радіостанцій, ретрансляторів і програмного забезпечення для управління системами зв'язку, здатними працювати в умовах застосування засобів РЕБ.

У 2024 році HIMERA вийшла на міжнародний ринок і розпочала постачання радіостанцій до США.

У грудні 2025 року компанія залучила понад $2,5 млн інвестицій. Тоді одним із пріоритетів було розширення команди, зокрема наймання IT-фахівців.

Нагадаємо, у грудні 2025 року HIMERA вже отримала понад $2,5 млн інвестицій для розвитку захищеного військового зв'язку. На той момент компанія реалізовувала контракти в Європі та США, розширюючи присутність на міжнародних ринках.