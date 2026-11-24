Українська оборонна компанія SkyFall та міжнародна технологічна фірма Auterion домовилися про намір створити спільне підприємство з виробництва безпілотників у Німеччині. Підприємство під назвою SkyFall x Auterion розгорнуть у межах німецько-української ініціативи оборонної співпраці Build with Ukraine за підтримки урядів обох держав та за фінансування німецької сторони.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Auterion.

За словами засновника й генерального директора Auterion Лоренца Маєра, компанії вже передали українським військовим понад 50 тисяч дронів із системами виявлення цілей та наведення на кінцевій ділянці польоту, а новий завод дозволить наростити випуск апаратів поза межами досяжності російських ударів і забезпечити безпілотниками як Сили оборони України, так і німецький Бундесвер.

Які безпілотники випускатиме завод та що відомо про партнерів

Кожен безпілотник спільного виробництва поєднуватиме льотну платформу від SkyFall з авіонікою Auterion та операційною системою AuterionOS.

Асортимент майбутнього заводу. На першому етапі підприємство зосередиться на серійному випуску ударних FPV-дронів Shrike, а згодом розширить лінійку за рахунок дронів-перехоплювачів SkyFall та безпілотних систем для ударів на середні й великі відстані.

Спеціалізація компаній. Українська компанія SkyFall розробляє і виготовляє ударні FPV-дрони Shrike, важкі бомбери Vampire, відомі як "Баба Яга", та перехоплювачі P1-SUN для знищення російських ударних БпЛА, тоді як Auterion із представництвами у США та Німеччині створює програмне забезпечення й автономні системи керування дронами на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні випробовують дрон для евакуації поранених з передової, створений компанією SkyFall. Безпілотний апарат StarGate, переданий військовим на випробування, здатний розвивати швидкість до 105 км/год і перевозити вантаж вагою до 150 кілограмів.