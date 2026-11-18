Українська компанія Reactive Drone, яка розробляє та виготовляє військові безпілотники "Кажан" і "Шмавік", розпочала виробництво деталей і компонентів для БпЛА на території Польщі. У розгортання закордонних виробничих потужностей уже інвестували понад 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Як повідомив генеральний директор компанії Олексій Колесник, про повне перенесення підприємства за кордон не йдеться. У Польщі виготовлятимуть лише окремі запчастини та критично важливі комплектуючі, тоді як фінальне складання та перевірка готових безпілотників відбуватимуться виключно в Україні відповідно до вимог національного законодавства, що дає змогу зберігати статус українського продукту.

Головною причиною диверсифікації потужностей у компанії називають безпекові ризики. Раніше один із заводів Reactive Drone в Україні був повністю зруйнований унаслідок російської ракетно-дронової атаки, хоча працівники тоді не постраждали.

Розміщення виробничих ліній у Польщі має захистити випуск деталей від обстрілів і повітряних тривог, забезпечити стабільне постачання обладнання для військових на передовій та поглибити співпрацю з європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виробник дронів Magura компанія UFORCE залучила $700 млн інвестицій за оцінкою у $6 млрд. Розробник оборонних технологій, заснований колишнім прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком та підприємцем Олегом Рогинським, закрив раунд фінансування серії А.