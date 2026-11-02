Українське зерно все активніше йде на захід: Угорщина стала головним напрямком

Україна у жовтні наростила передачу зернових вантажів через західні залізничні переходи. Найбільше збіжжя нині прямує до Угорщини, водночас найшвидше порівняно з вереснем зростає румунський напрямок.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення RAIL.insider.

За перші 27 діб жовтня через західні прикордонні переходи в середньому передавали 337 вагонів із зерном на добу. Це на 57 вагонів більше, ніж у вересні. Таким чином, середньодобові обсяги зросли приблизно на 20%.

Найбільше українського зерна серед сусідніх країн приймає Угорщина — у середньому 104,5 вагона, або майже 6,5 тис. тонн на добу.

На другому місці перебуває Словаччина, куди щодоби передають близько 84 вагонів, або 5,3 тис. тонн зернових. Порівняно з вереснем обсяги зросли на 7%.

До Польщі прямують у середньому 78 вагонів із зерном на добу — майже 5 тис. тонн. За місяць показник зріс на 12,5%.

Найбільші темпи зростання серед чотирьох напрямків зафіксовані на кордоні з Румунією.

Через українсько-румунські переходи щодоби передають у середньому 71 вагон із зерном. Це на 23% більше, ніж у вересні.

Таким чином, у жовтні обсяги передачі зернових зросли на всіх основних західних напрямках.

Активізація західних маршрутів відбувається на тлі перебудови української експортної логістики. Через обмеження роботи портів Великої Одеси експортери знову активніше використовують західний кордон та дунайський напрямок. Водночас такі маршрути залишаються дорожчими та мають меншу пропускну спроможність, ніж морські перевезення.