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Українські агропродукти завойовують ринок Чехії: експорт досяг $196 млн
У 2024 році експорт українських товарів до Чехії перевищив 196 млн доларів — у три рази більше, ніж у 2021 році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням пресслужбу Мінагрополітики.
Український агроекспорт у Чехію
Чехія залишається одним із ключових партнерів України у торгівлі агропродовольчою продукцією. Основу поставок складають ріпак, горіхи, цукор, соняшникова олія та кондитерські вироби.
Водночас імпорт агропродукції з Чехії до України також зріс і у 2024 році склав 114,6 млн доларів, що на 60% більше порівняно з 2021 роком. Серед імпортних позицій переважають продукти для годівлі тварин, жива свійська птиця, яйця та пиво.
Зазначається, що потенціал співпраці на наступному етапі полягає у відновленні та модернізації українського агросектору.
Серед ключових напрямків:
- залучення чеських інвестицій у переробку продукції та агрологістику;
- спільне виробництво обладнання для харчової промисловості та зберігання товарів;
- обмін досвідом і освітні програми між аграрними університетами України та Чехії;
- створення фінансових механізмів для підтримки аграрних проєктів.
Новий етап аграрного партнерства
Сьогодні у присутності прем’єр-міністрів України та Чеської Республіки — Дениса Шмигаля та Петра Фіали — міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним.
Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між нашими країнами.
Серед ключових напрямів:
- підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;
- наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;
- розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;
- ветеринарний та фітосанітарний контроль;
- безпека харчових продуктів; обміни у сфері науки, освіти та інновацій;
- посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.
"Домовилися також про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив", - наголосив Коваль.
Нагадаємо, у травні держава здійснила чергову виплату фінансової підтримки українським агровиробникам, спрямувавши 361,7 мільйона гривень через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Допомогу отримали 5 560 фермерів по всій країні.