Українські агропродукти завойовують ринок Чехії: експорт досяг $196 млн

У 2024 році експорт українських товарів до Чехії перевищив 196 млн доларів — у три рази більше, ніж у 2021 році.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням пресслужбу Мінагрополітики.

Український агроекспорт у Чехію

Чехія залишається одним із ключових партнерів України у торгівлі агропродовольчою продукцією. Основу поставок складають ріпак, горіхи, цукор, соняшникова олія та кондитерські вироби.

Водночас імпорт агропродукції з Чехії до України також зріс і у 2024 році склав 114,6 млн доларів, що на 60% більше порівняно з 2021 роком. Серед імпортних позицій переважають продукти для годівлі тварин, жива свійська птиця, яйця та пиво.

Зазначається, що потенціал співпраці на наступному етапі полягає у відновленні та модернізації українського агросектору.

Серед ключових напрямків:

залучення чеських інвестицій у переробку продукції та агрологістику;

спільне виробництво обладнання для харчової промисловості та зберігання товарів;

обмін досвідом і освітні програми між аграрними університетами України та Чехії;

створення фінансових механізмів для підтримки аграрних проєктів.

Новий етап аграрного партнерства

Сьогодні у присутності прем’єр-міністрів України та Чеської Республіки — Дениса Шмигаля та Петра Фіали — міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним.

Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між нашими країнами.

Серед ключових напрямів:

підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;

наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;

розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;

ветеринарний та фітосанітарний контроль;

безпека харчових продуктів; обміни у сфері науки, освіти та інновацій;

посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.

"Домовилися також про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, у травні держава здійснила чергову виплату фінансової підтримки українським агровиробникам, спрямувавши 361,7 мільйона гривень через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Допомогу отримали 5 560 фермерів по всій країні.