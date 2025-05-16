Українські акції знижуються на тлі переговорів у Стамбулі

На тлі новин про перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі, індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі у п’ятницю знизився на 2,95% — до 599,40 пунктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Інтерфакс-Україна.

Акції аграріїв і промисловців дешевшають

Згідно з даними Варшавської фондової біржі, більшість українських компаній, що входять до індексу WIG-Ukraine, завершили п’ятничні торги зі зниженням. Зокрема:

акції "Астарти" , найбільшого виробника цукру в Україні, втратили 4,21% ;

, найбільшого виробника цукру в Україні, втратили ; "Агротон" і "ІМК" , агрохолдинги з активами поблизу зони бойових дій, знизилися на 2,83% та 1,92% відповідно;

і , агрохолдинги з активами поблизу зони бойових дій, знизилися на та відповідно; папери Milkiland подешевшали на 2,17% , а KSG Agro — на 2,73% ;

подешевшали на , а — на ; єдиним винятком стала Coal Energy, яка зросла на 0,33%, попри зупинку шахт через війну.

Окремо, акції "Кернелу" — провідного виробника соняшникової олії, що не входить до індексу через малу кількість вільних акцій у обігу (free-float), знизилися на 1,50%.

У п’ятницю українські акції на Варшавській фондовій біржі показали значно гіршу динаміку порівняно з польським ринком: основний індекс WIG втратив лише 0,08%, тоді як індекс середніх компаній WIG40 навіть підріс на 0,11%.

На Лондонській фондовій біржі, де роздрібні інвестори мають менший вплив, акції найбільшого в Україні виробника курятини — агрохолдингу МХП — знизилися на 2,96%, тоді як папери гірничорудної компанії Ferrexpo подешевшали майже на 5% — до 4,96% — на тлі новин про переговори між Україною та Росією в Стамбулі.

Зустріч у Стамбулі та кроки до миру

16 травня у Стамбулі відбулася тристороння зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

Згодом українська делегація зустрілася з російською, але відсутність Путіна і Трампа ускладнила дипломатичні зусилля.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки переговорів з представниками РФ. За словами Умєрова, основна увага під час перемовин була зосереджена на питанні припинення вогню та проведенні масштабного обміну полоненими.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував хід переговорів між Україною та Росією в Стамбулі, заявивши, що російська сторона фактично зірвала діалог, відмовившись розглядати запропоновані мирні ініціативи.