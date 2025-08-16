Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,44

41,36

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські АЗС покращують податкову дисципліну: надходження зросли на 25%

man, refill, filling, oil, gas
Українські АЗС покращують податкову дисципліну / Depositphotos

Українські автозаправні станції (АЗС) значно покращили свою податкову дисципліну. Це призвело до помітного зростання надходжень до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення  голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Протягом січня–липня 2025 року платники перерахували до бюджету:

  • Близько 1,9 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток;
  • 97,9 млн грн авансових внесків з податку на доходи фізичних осіб, сплачених ФОП.

Загальний приріст податкових платежів від 48 провідних паливних мереж України склав 1,6 млрд грн, що на 25,46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Особливо вражаючим є зростання надходжень з податку на прибуток, яке становить +40,80%.

Гетманцев також відзначив, що завдяки запровадженню обов’язкових авансових внесків, багато компаній, які раніше не сплачували податок на прибуток, вийшли з тіні. Тепер вони перераховують до бюджету десятки мільйонів гривень.

Ця тенденція свідчить про детінізацію ринку АЗС та успішну адаптацію бізнесу до нових податкових правил, що забезпечує стабільне зростання державних надходжень.

Додамо, у червні 2025 року ринок автозаправних станцій продемонстрував ознаки стабілізації: кількість діючих ліцензій, за якими сплачуються авансові платежі з податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, зросла до 5083. 

Слід зазначити, що в Україні виявили 428 нелегальних АЗС, майже 60% усіх нелегальних автозаправних станцій в Україні зосереджені у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко