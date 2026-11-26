Німеччина планує створити перший у своїй історії полк безпілотних систем, для якого закуповуватиме озброєння з урахуванням українського бойового досвіду. До переліку потенційних закупівель увійшли розвідувальні безпілотники, наземні роботизовані комплекси та далекобійні ракети.

Як пише Dilo, про це інформує Politico із посиланням на внутрішні документи німецького уряду.

Яке озброєння розглядає Німеччина

Загалом у закупівельному списку Берліна є дев’ять систем озброєння. Сім із них уже застосовуються на війні в Україні. Водночас майбутній арсенал не обмежуватиметься українськими розробками: до нього також планують включити техніку німецьких та американських виробників.

Серед компаній, продукція яких фігурує в переліку, — американська Perennial Autonomy. Її фінансує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Ракета "Фламінго" та українські розвідувальні дрони

Для ураження цілей на великих відстанях німецькі військові розглядають українську крилату ракету "Фламінго", яку виробляє компанія Fire Point. Заявлена дальність її польоту перевищує 2000 км. За інформацією видання, ракету вже використовують для ударів по російському тилу.

У парі з нею має працювати розвідувальний безпілотник надвеликої дальності.

Для завдань на середніх дистанціях у планах фігурують український розвідувальний дрон Raybird та американський ударний безпілотник Hornet. За даними матеріалу, протягом трьох літніх місяців Збройні сили України застосували понад 10 000 таких апаратів.

Таким чином, під час формування нового підрозділу Німеччина планує врахувати досвід застосування безпілотних систем у війні Росії проти України та залучити до його оснащення техніку, яка вже пройшла бойове випробування.

Нагадаэмо, Кабінет міністрів спростив процедуру кодифікації нових зразків озброєння, щоб прискорити їх надходження до війська. Відтепер виробники безпілотників зможуть розпочинати процедуру без підтвердження потреби ЗСУ в конкретній моделі, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які пройшли випробування, кодифікуватимуть за 10 днів.