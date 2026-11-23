У Пермському краї Росії відбулася атака безпілотників на нафтопереробний завод "Пермнефтеоргсинтез" компанії "Лукойл", який входить до десятки найбільших підприємств галузі в РФ. За повідомленнями місцевих каналів, на території заводу зафіксували щонайменше три влучання дронів, а очевидці опублікували фото й відео кількох осередків займання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінкою OSINT-аналітика каналу Astra, основний осередок пожежі розташований на майданчику первинної переробки нафти, де зосереджені ключові технологічні установки, об'єкти електрознесолювання та атмосферно-вакуумної перегонки.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив нові пошкодження на неназваному промисловому об'єкті внаслідок роботи ППО та мобільних вогневих груп, зазначивши, що постраждалих немає, тоді як Росавіація запровадила в регіоні план "Килим" і тимчасово призупинила роботу місцевого аеропорту "Велике Савіно".

Значення заводу та хронологія попередніх атак

Підприємство "Пермнефтеоргсинтез" здатне переробляти до 13 мільйонів тонн нафти на рік і щорічно випускає близько 2 мільйонів тонн бензину та 5 мільйонів тонн дизельного пального.

Нинішній удар став щонайменше сьомою атакою на цей нафтопереробний завод від початку 2026 року. Раніше після влучань безпілотників на початку травня та наприкінці серпня підприємство вже повністю зупиняло роботу через значні пошкодження переробних установок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна атакувала нафтовий вузол "Дружби", де спалахнули масштабні пожежі. У ніч на 23 листопада безпілотники повторно вдарили по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" в російському Татарстані, яка є важливим вузлом системи нафтопроводу "Дружба", а також повідомлялося про вибухи та займання поблизу нафтопереробного заводу в Новошахтинську Ростовської області РФ.