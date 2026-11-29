В Україні відпускні ціни на ріпчасту цибулю за тиждень зросли в середньому на 11%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року – у 2,6 раза. Подорожчання зумовлене підвищенням попиту та обмеженою пропозицією якісної продукції.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані аналітиків EastFruit.

Станом на 28 листопада українські господарства пропонують якісну ріпчасту цибулю по 10–16 грн/кг. Аналітики наголошують, що підвищення цін спостерігається виключно в сегменті продукції високої якості.

За словами виробників, підвищувати ціни їм дозволяє помітне зростання попиту. Водночас пропозиція якісної цибулі залишається обмеженою, оскільки багато господарств утримуються від реалізації продукції зі сховищ.

Аналітики зазначають, що нинішній дефіцит частково має штучний характер. Відмовляючись продавати цибулю за поточними цінами, виробники додатково обмежують її пропозицію на ринку, створюючи передумови для подорожчання.

Нагадаємо, раніше в Україні попередили про можливий дефіцит цибулі навесні 2027 року. Серед основних причин називали скорочення посівних площ, зниження врожайності та зростання експортного попиту на українську продукцію.