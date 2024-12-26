Українські ліки не є дорожчими за європейські, — експерт

Президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк спростував інформацію Юлії Тимошенко про те, що українські ліки дорожчі за європейські. Відповідний допис Сердюк опублікував у виданні "Українські Новини".

Експерт цитує аналітичне видання "Аптека" та зазначає, що якщо прибрати препарати, до яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах.

"Справедливо, що левова частка у структурі цін на ліки — від 65 до 70% — припадала на виробника. Формування ціни виробника прозоре й легко контролюється. Тому я далекий від того, щоб у чомусь звинувачувати наших виробників. Не забуваймо все ж таки про те, що ціни на ліки в Україні насправді є нижчими, ніж у Європі. Можуть бути ще нижчими, якщо держава почне практику гарантованих замовлень безпосередньо у виробників та розширить програму компенсацій (реімбурсацію)", - пише Сердюк.

Він також аналізує ситуацію на ринку дистрибуції в Україні та вказує на те, що в українській практиці провідні дистриб’ютори не володіють великими аптечними мережами, що сприяє посиленню конкуренції в цьому сегменті ринку.

"Аналітична компанія IQVIA провела дослідження фармацевтичного ринку 17 східноєвропейських країн і виявила, що консолідація в дистриб’юторському сегменті цих країн уже перевищує 75%. Цікаво, що при цьому аптечні мережі інтегровані в структуру дистриб’юторів. Дослідження "Industry Research. Pharma Distribution" аналітичної компанії Gain.pro також підтверджує високий рівень консолідації в гуртовому сегменті на європейському фармацевтичному ринкові", - підкреслив Сердюк.

Він також зауважив, що частка аптек у структурі цін на ліки становить 22,3%. Але вплив аптечних мереж на ціну ліків не такий однозначний та є багатофакторним.

"Тому ще раз нагадаю, що всім нам "буде щастя", якщо ми повною мірою почнемо використовувати механізм реімбурсації. Якщо коротко: держава має впливати на ринок як найбільший фінансово забезпечений покупець і замовник. І для цього держава має вже перевірений на практиці інструментарій: програму "Доступні ліки" та Національний перелік лікарських засобів тощо", - зазначив експерт.