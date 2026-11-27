Хліб в Україні може подорожчати приблизно на 5%. Виробники пояснюють це збільшенням витрат на електроенергію, газ, пальне, упаковку та обслуговування транспорту.

Як пише Dilo, про це заявив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Олександр Тараненко.

"Є всі підстави для того, щоб дещо підняти ціни на незначну величину. Мова йде про цифру приблизно 5%. Є така необхідність", — зазначив він.

Чому дешевше борошно не впливає на ціну хліба

За словами Тараненка, за останній час борошно залежно від сорту та регіону подешевшало на 15–20%. Однак воно становить лише близько 30% собівартості хліба. Тому зниження його вартості скоротило витрати виробників лише на 5–6%.

"Ми хліб не печемо з пшениці, ми хліб печемо з борошна", — пояснив Тараненко.

Що ще збільшує витрати пекарень

За словами представника асоціації, у вересні електроенергія для промислових підприємств коштувала близько 6 грн, а в листопаді — вже 10 грн. Це приблизно на 67% більше. Водночас газ за цей час подорожчав майже на 46% — із 18 тис. до 26,3 тис. грн.

Як зауважив Тараненко, значну частину витрат становить і доставка. Середній хлібозавод обслуговує 1–2 тис. торгових точок. Підприємство, яке виробляє 30–40 тонн хліба на добу, щомісяця використовує близько 60 тонн пального для перевезень.

Також зростають витрати на упаковку, тару, запчастини та ремонт автомобілів. Зокрема, капітальний ремонт двигуна за рік подорожчав майже в півтора раза.

Раніше повідомлялося, що взимку 2026-2027 років українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукти харчування. Найбільший ціновий тиск очікується на тепличні овочі, молочну продукцію та хліб.