Українські підприємці за тиждень отримали понад 800 пільгових кредитів на 2,2 млрд грн

Упродовж останнього тижня підприємці в Україні отримали 833 пільгові кредити на загальну суму 2,2 млрд гривень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". З цієї суми кредити на 1,2 млрд грн були видані банками державного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З початку 2025 року за програмою підприємці уклали вже 14 803 кредитні договори на 46,5 млрд гривень. Левову частку з них — 9 987 кредитів на 20,9 млрд грн — видали саме держбанки.

Загалом, із моменту запровадження воєнного стану, в Україні було видано 84 438 пільгових кредитів на 322,9 млрд грн, із яких 61 854 кредити на суму 162,7 млрд грн — від банків державного сектору.

Найбільші обсяги спрямовані на такі напрями:

75,2 млрд грн — на поповнення обігового капіталу;

57,3 млрд грн — на антивоєнні цілі;

48,6 млрд грн — агровиробникам;

44,9 млрд грн — на інвестиційні цілі;

44,6 млрд грн — на переробку агропродукції;

37,6 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

2,7 млрд грн — на фінансування енергосервісу.

Усього з початку роботи програми у 2020 році укладено 119 260 кредитних договорів на загальну суму 412,5 млрд гривень. Більше ніж дві третини цієї суми — 189,3 млрд грн — видали банки державного сектору.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП) під координацією Міністерства фінансів. Наразі у програмі беруть участь 46 банків, з якими укладені відповідні угоди про співпрацю. Держава повністю виконує зобов’язання з компенсації частини процентної ставки, підтримуючи український бізнес навіть в умовах війни.

Додамо, з початку 2025 року бізнес отримав 13 562 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 42,9 млрд гривень.