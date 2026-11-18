Україна та Німеччина створюють нове спільне оборонне підприємство, яке вироблятиме наземні роботизовані комплекси на території ФРН. Готову техніку постачатимуть українським військовим, поєднуючи виробничі можливості Німеччини з українськими технологіями та бойовим досвідом.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

Про створення нового підприємства заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 17 листопада під час відкриття 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Зокрема, ми створюємо ще одне німецько-українське спільне підприємство для виробництва в Німеччині безпілотних наземних машин для України", — заявив Пісторіус.

За словами міністра, співпраця між країнами в оборонно-промисловій сфері дедалі більше набуває взаємовигідного характеру.

Німеччина забезпечує захищені виробничі майданчики та можливості масштабування випуску техніки, тоді як Україна надає технологічні розробки, досвід їхнього використання в бойових умовах та зворотний зв'язок від військових.

Пісторіус наголосив, що українські Сили оборони мають унікальний бойовий досвід, а вітчизняна оборонна промисловість демонструє ефективність та здатність швидко впроваджувати нові технології.

Така співпраця дозволяє вдосконалювати озброєння з урахуванням реальних потреб фронту та розширювати його виробництво на німецьких підприємствах.

Міністр також зазначив, що Україна вже давно є для Німеччини не лише отримувачем військової допомоги, а й важливим партнером у сфері безпеки.

Назви компаній, які увійдуть до нового спільного підприємства, а також обсяги запланованого виробництва наразі не уточнюються.

Нагадаємо, у червні 2026 року німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про спільне виробництво наземних роботів Rys Pro. Для цього компанії створили підприємство ARX Industries, яке має налагодити серійний випуск роботизованих комплексів в Україні та Німеччині.