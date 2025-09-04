Українські сири восени подорожчають: чи витіснять їх дешеві аналоги

З настанням осені українські сировари зазвичай очікують на зростання продажів. Однак цього року ситуація може змінитися. Вітчизняні виробники планують підняти ціни на сир приблизно на 5%, тоді як в країнах ЄС він, навпаки, подешевшав на 8% у серпні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "Інфагро".

Через високі ціни зростає імпорт, а на полицях магазинів з’являється все більше сирного продукту. Це дешевша альтернатива натуральному сиру, яка стрімко набирає популярності серед українців.

"Завдяки нижчій вартості саме сирний продукт зараз демонструє найдинамічніше зростання реалізації. Для багатьох покупців саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на фоні постійного подорожчання "справжнього" сиру", - пояснюють аналітики.

В умовах конкуренції з імпортом та зростанням популярності сирного продукту українські сировари змушені боротися за свого клієнта.

Очікується, що тенденція до збільшення споживання сирного продукту збережеться й надалі.

Нагадаємо, у другій половині червня продажі твердих сирів в Україні залишалися слабкими. На цьому тлі українські виробники намагаються втримати ціни, хоча на зовнішніх ринках ситуація суттєво змінюється: за останні два тижні сири масового виробництва в ЄС подешевшали на 200 євро за тонну.