Українські тепличні помідори втрачають у ціні: в чому причина

В Україні почали знижуватися ціни на тепличні помідори. Здешевлення зумовлене зростанням збору врожаю в тепличних господарствах по всій країні та невисоким попитом.

Про це інформують аналітики EastFruit.

Які ціни на томати

Наразі українські тепличні комбінати продають томати не дорожче ніж за 70–100 грн/кг ($1,68–2,40/кг), що в середньому на 18% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас варто зауважити, що нинішні ціни на тепличні помідори все ще на 15% вищі, ніж у цей самий період торік.

Причини здешевлення

Така ситуація зумовлена насамперед зростанням обсягів збирання врожаю в тепличних господарствах майже по всій території країни, а також помірним попитом у цьому сегменті. Крім того, імпортні поставки томатів залишаються стабільними, що теж тисне на ціни.

За словами учасників ринку, пропозиція українських помідорів поступово зростає, адже щодня до сезону реалізації приєднується дедалі більше стаціонарних тепличних комбінатів. Виробники зазначають, що у разі збереження нинішніх темпів збуту їм, ймовірно, доведеться знову знижувати ціни, аби уникнути накопичення непроданої продукції на складах.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Ціни на овочі в Україні

Цього тижня в Україні спостерігається різке здешевлення тепличних огірків. Основною причиною є значне зростання сезонної пропозиції при обмеженому попиті з боку оптових постачальників та роздрібних мереж. Українські тепличні комбінати пропонують огірки за ціною від 40 до 70 грн/кг.

Також на ринку цього тижня стрімко знизилися ціни на торішню білокачанну капусту. Овоч продають не дорожче 40-48 грн/кг.

Нагадаємо, на українському ринку триває стрімке зростання цін на столові буряки. Середня вартість буряків підвищилася ще на 16% – нині продукт реалізується по 22–32 грн за кілограм.