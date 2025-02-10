Український авторинок: скільки авто продавали в регіонах у січні

У січні 2025 року на ринку було розміщено понад 206 тисяч нових оголошень про продаж авто. Лідером за кількістю пропозицій стала Київська область разом зі столицею, де зареєстровано 37 165 оголошень (18% від загального обсягу).

Про це йдеться в дослідженні Інституту дослідження авторинку.

На другому місці Львівська область із 19 326 оголошеннями (9,4%), а третю позицію посіла Дніпропетровська область із 17 698 оголошеннями (8,6%).

Найменшу активність на ринку автомобілів зафіксовано в:

Луганській області — 35 оголошень;

Херсонській області — 614 оголошень;

Донецькій області — 2 687 оголошень.

Середній вік і пробіг автомобілів

Вік автомобілів, що виставлялися на продаж, значно відрізняється залежно від регіону. Найменший середній вік авто у Львівській області — 14,6 року, що пояснюється високою часткою "свіжопригнаних" машин із Європи. Натомість у Донецькій області середній вік авто сягнув 22,6 року.

Щодо пробігу, найнижчий середній показник зафіксований у Київській області — 183 тис. км, а найвищий — у Донецькій області (228 тис. км). Незважаючи на різницю в експлуатаційних характеристиках, більшість автомобілів мають пробіг, наближений до "психологічного порогу" у 200 тисяч кілометрів.

Цінові показники

Середня ціна автомобілів також залежала від регіону:

Київська область та столиця — $8 590 (найдорожчі авто);

— (найдорожчі авто); Херсонська область — $2 650 (найдешевші авто).

Загальна вартість автомобілів, виставлених на продаж у Київській області, перевищила $523 млн, тоді як у Луганській області вона склала всього $0,2 млн.

Регіональні тенденції ринку

Аналіз даних свідчить про нерівномірну активність автомобільного ринку в Україні. Найвищу активність демонструють економічно розвинені області з великими містами, що є основними центрами купівлі-продажу автомобілів.

Натомість у регіонах з меншою кількістю оголошень ринок залишається слабким через низьку економічну активність та падіння купівельної спроможності.

Зазначається, що розрив у середньому віці, пробігу та вартості автомобілів демонструє регіональні особливості попиту та пропозиції. Так, у Донецькій, Херсонській та Луганській областях через війну та економічні труднощі на продаж виставляються переважно старі та дешевші авто.

Додамо, що за підсумками січня 2025 року середня ціна вживаних авто, що продаються через оголошення, склала $6000, попри те, що протягом тривалого часу середня ціна трималася на рівні $5500.