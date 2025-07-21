Український бізнес отримав майже мільярд гривень пільгових кредитів за тиждень

Протягом минулого тижня в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці залучили 348 пільгових кредитів на суму 0,8 млрд грн. Із них 251 кредит на 0,5 млрд грн видали банки державного сектору економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

З початку 2025 року бізнес отримав уже 15 600 таких кредитів на загальну суму 48,3 млрд грн. Частка держбанків становить 10 541 кредит на 22 млрд грн.

Загалом з початку дії програми, яку реалізує Фонд розвитку підприємництва під координацією Міністерства фінансів, укладено 120 057 договорів на 414,4 млрд грн. Державні банки видали 82 879 кредитів на 190,4 млрд грн.

У межах воєнного стану, станом на 21 липня, видано 85 235 пільгових позик на загальну суму 324,8 млрд грн. Із них 62 403 кредити на 163,7 млрд грн — від банків державного сектору.

Кошти спрямовувалися на різні напрями підтримки бізнесу, зокрема:

45,5 млрд грн — на інвестиційні цілі;

75,6 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

48,7 млрд грн — агровиробникам;

45 млрд грн — на переробку агропродукції;

2,8 млрд грн — на енергосервіс;

57,3 млрд грн — на антивоєнні цілі;

38,1 млрд грн — для бізнесу в зонах високого воєнного ризику.

Програма "5-7-9%" охоплює широку мережу співпраці з 46 банками, а держава продовжує здійснювати компенсаційні виплати бізнесу за всіма укладеними договорами.

Додамо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень.