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Український бізнес отримав майже мільярд гривень пільгових кредитів за тиждень

гривні
Український бізнес отримав майже мільярд гривень пільгових кредитів за тиждень / НБУ

Протягом минулого тижня в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці залучили 348 пільгових кредитів на суму 0,8 млрд грн. Із них 251 кредит на 0,5 млрд грн видали банки державного сектору економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

З початку 2025 року бізнес отримав уже 15 600 таких кредитів на загальну суму 48,3 млрд грн. Частка держбанків становить 10 541 кредит на 22 млрд грн.

Загалом з початку дії програми, яку реалізує Фонд розвитку підприємництва під координацією Міністерства фінансів, укладено 120 057 договорів на 414,4 млрд грн. Державні банки видали 82 879 кредитів на 190,4 млрд грн.

Фото 2 — Український бізнес отримав майже мільярд гривень пільгових кредитів за тиждень

У межах воєнного стану, станом на 21 липня, видано 85 235 пільгових позик на загальну суму 324,8 млрд грн. Із них 62 403 кредити на 163,7 млрд грн — від банків державного сектору.

Кошти спрямовувалися на різні напрями підтримки бізнесу, зокрема:

  • 45,5 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 75,6 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 48,7 млрд грн — агровиробникам;
  • 45 млрд грн — на переробку агропродукції;
  • 2,8 млрд грн — на енергосервіс;
  • 57,3 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 38,1 млрд грн — для бізнесу в зонах високого воєнного ризику.

Програма "5-7-9%" охоплює широку мережу співпраці з 46 банками, а держава продовжує здійснювати компенсаційні виплати бізнесу за всіма укладеними договорами.

Додамо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень. 

Автор:
Тетяна Гойденко