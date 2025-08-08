Запланована подія 2

Український експорт у липні зріс на 5,4% і перевищив $3,3 млрд: понад половину – агропродукція

У липні 2025 року експорт товарів з України на зовнішні ринки сягнув понад $3,3 млрд, що на $167,8 млн або 5,4% більше, ніж у червні цього року. Про це повідомила Державна митна служба. Загалом за сім місяців поточного року обсяг українського товарного експорту перевищив $23 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільшу частку у структурі експорту, як і раніше, займає аграрна продукція та товари харчової промисловості. У липні їх обсяг склав $1,7 млрд, тобто понад половину від усього експорту. Серед інших важливих категорій: залізна руда, продукція машинобудування та металургійна продукція.

Загальний фізичний обсяг експорту в липні становив 8,2 млн тонн, з яких 3,5 млн тонн припадає саме на аграрну продукцію. Зросли обсяги перевезень морським транспортом (+7,1%) та автомобільним (+4,4%), водночас експорт залізницею дещо скоротився — на 1,5% у порівнянні з червнем.

Серед найприбутковіших експортних товарів у липні:

  • соняшникова олія — $537,9 млн (464 тис. тонн);
  • залізна руда та концентрати — $190,1 млн (3 млн тонн);
  • пшениця — $159 млн (732,8 тис. тонн);
  • соєві боби — $151 млн (375,2 тис. тонн);
  • кукурудза — $145 млн (617,7 тис. тонн);
  • ізольовані дроти — $108,2 млн (5,8 тис. тонн);
  • м’ясо свійської птиці — $96,5 млн (34,1 тис. тонн).

Головним торговельним партнером України залишається Європейський Союз. У липні до країн ЄС було експортовано товарів на $1,9 млрд — на 10,1% більше, ніж у червні. Серед найбільших імпортерів української продукції — Польща ($405,9 млн), Нідерланди ($201,8 млн), Німеччина ($199,8 млн), Іспанія ($161,4 млн) та Італія ($142,5 млн).

Серед країн поза межами Євросоюзу найбільшими покупцями стали Китай ($212,4 млн), Туреччина ($149,2 млн), Індія ($140,8 млн), Єгипет ($110,9 млн) та Молдова ($100,3 млн).

Додамо, з січня по липень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд. Найбільше товарів було ввезено в країну з КНР (9,9 млрд доларів), а продано вітчизняної продукції — до Польщі (2,9 млрд доларів).

Автор:
Тетяна Гойденко