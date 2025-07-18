Український експорт згущеного молока до ЄС зріс на 43 %

У середині літа ринок молочних консервів традиційно демонструє зниження ділової активності. Внутрішній попит залишається слабким, а експорт лише поступово відновлюється після весняного спаду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інфагро.

Водночас, у червні 2025 року експорт молочних консервів з України зріс у порівнянні з попереднім місяцем. Близько 35% загального обсягу постачань було спрямовано до країн Європейського Союзу.

Попри невизначеність щодо режиму безмитної торгівлі з ЄС, саме європейський напрямок залишається пріоритетним для українських виробників. За підсумками першого півріччя 2025 року частка поставок молочних консервів до ЄС сягнула 43%.

Цей показник практично дорівнює обсягу експорту до всіх пострадянських країн разом узятих, що вказує на зміну структури зовнішніх ринків.

Аналітики підкреслюють, що дедалі більший інтерес до українського згущеного молока з боку європейських імпортерів є ознакою поступового закріплення українських молочних брендів на ринку ЄС. Очікується, що у разі збереження квот і спрощеного доступу до європейського ринку, частка експорту до ЄС зростатиме і надалі.

Додамо, у минулому місяці було експортовано 12,38 тис. т молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.