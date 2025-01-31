Український інвестиційний конгрес 2025: інвестиції у майбутнє України

6 березня 2025 року у Києві відбудеться знакова подія для економіки та бізнесу України — Український інвестиційний конгрес під гаслом Invest in Ukraine. Захід, організований медіа групою DMNTR, стане унікальним майданчиком для обговорення перспектив та викликів інвестиційного розвитку країни.

Конгрес збере понад 6000 учасників, включаючи представників влади, міжнародних інвестиційних фондів, бізнесу, забудовників, архітекторів та провідних експертів з різних галузей економіки. Мета заходу — стимулювати інвестиційні процеси, налагодити нові ділові контакти та визначити шляхи подолання ключових викликів, що стоять перед Україною.

Програма передбачає насичений день із серією дискусійних панелей, аналітичних виступів, презентацій та батлів. Серед ключових тем

Основні інвестиційні напрями:

ІТ-сектор: підтримка стартапів, інновацій та цифрових платформ.

Банківська сфера: виклики й нові можливості для залучення капіталу.

Складська нерухомість та логістика: перспективи галузі в умовах глобальних змін.

Криптовалюти та блокчейн: нові перспективи та регуляторні виклики.

Іноземні інвестиційні фонди: переваги, ризики та стратегічні можливості.

Прибуткова нерухомість: адаптація інвестиційних стратегій до нестабільних економічних умов.

Енергетичний сектор: інноваційні рішення для енергетичної безпеки.

Туризм і готелі: перезавантаження інфраструктури після війни.

Окрема секція — UkraineAGRO— це найбільший форум - експозиція та одна з ключових подій у сфері сільського господарства в Східній Європі.

Це ефективний майданчик для демонстрації продукції, інноваційних рішень і презентації нових технологій в усіх напрямках агросектору України.

Захід сприяє налагодженню міжнародної співпраці з провідними країнами світу, а також створює унікальні можливості для діалогу між бізнесом, державою та галузевими асоціаціями.

Основні теми форуму піднімають питання актуальності інвестування в сучасні технології аграрного сектору.

Роль міжнародних організацій в аграрному секторі.

Політика державної підтримки сільського господарства.

Логістика агропродукції, інвестиції в агротехнічні інновації та фермерські господарства.

Перспективи агрохолдингів.

"Конгрес – це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні краще всього рухатись надалі в контексті відбудови", – коментує організатор Українського інвестиційного конгресу Ігор Парубський.

Для обговорення тем та висловлюванні думок щодо змін в індустрії та підходах до сучасного інвестування запрошені: Віталій Коваль - Міністр аграрної політики та продовольства України, Безкаравайний Ігор - Заступник міністра економіки, Людмила Шемелинець - Заступник Міністр аграрної політики та продовольства України, Ігор Гуда - Засновник Креатор-Буд, Андреас Ібель - Президент Європейської Асоціації Build Europe, Шульга – Забельська Тетяна - Керуючий партнер Спільнота девелоперів житла RED Community, Анна Лаєвська - Комерційна директорка "Intergal-Bud”, Віталій Мельник - Віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Ерік Найман - Засновник HUG`S, Амелін Анатолій - Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF); Андрій Длігач - Д.е.н., Голова Advanter Group, Голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України. Засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD, Григорій Кукуруза - Економіст Ukraine Economic Outlook, Наталія Заболотна - CEO & Founder MALEVYCH GROUP першої компанії з продажу нерухомості й мистецтва, співзасновниця та кураторка Art Ukraine Gallery - найбільшої в Україні благодійної галереї сучасного мистецтва, Дмитро Карпіловський - Засновник УкрІнвестКлуб та інші.

Участь в Українському інвестиційному конгресі також можуть взяти й інші представники будівельної галузі з усієї України. Вхід безоплатний за попередньою реєстрацією на сайті організатора, який залишає за собою право відмовити в участі.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті www.ubc-ua.info

Український інвестиційний конгрес — це крок назустріч сталому економічному розвитку та інтеграції України в глобальну інвестиційну спільноту. Долучайтеся до створення нових можливостей разом!