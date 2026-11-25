Малий бізнес в Україні витрачає на відкриття та перший рік роботи 283 години — це найменший показник серед шести країн Центральної та Східної Європи. Для підприємців це означає менше витрат на звітність, хоча запуск виробництва досі забирає найбільше часу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням пресреліз Інституту економічних досліджень (ІЕД) .

Менше паперів у роботі, але довший старт

У дослідженні "Індексу бюрократії 2026" ІЕД та європейська аналітична платформа 4lLiberty порівняли Україну, Чехію, Угорщину, Словаччину, Молдову та Польщу. Для цього взяли дві модельні компанії з 10 працівниками: виробництво металевих воріт і невеликий готель із рестораном.

За загальним показником Україна витрачає на бюрократію 283 години, Чехія — 295, Угорщина — 299, Словаччина — 320, Молдова — 321, Польща — 332 години.

Проте відкрити промислове підприємство в Україні найдовше — 63 години. Для запуску готелю потрібно 77 годин. У Польщі зареєструвати компанію можна за 24 години завдяки онлайн-процедурам.

Однак після відкриття бізнесу ситуація змінюється. Адміністрування українського виробництва займає 196 годин на рік — це найменше серед учасників дослідження.

Які процедури створюють проблеми

Найбільше часу забирають кадрові питання, медогляди та охорона праці. На регулярні медичні огляди працівників готелю потрібно 60 годин на рік, виробництва — 30 годин.

Ще одна проблема — звітність. Українському бізнесу потрібно лише 4,5 години на рік для звітування про зарплати, податки та внески завдяки єдиному звіту. Податкове адміністрування займає близько 23 годин.

Водночас у 2025 році в Україні ухвалили 22 зміни до трьох ключових для бізнесу сфер законодавства: податкового, трудового та господарського права. Це найбільше серед шести країн. Відстеження та впровадження змін потребує ще 22 годин на рік.

"В Україні, мабуть, найгірша ситуація з передбачуваністю законодавства, оскільки в нас за рік найбільша кількість змін", — зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Чи заважає бюрократія розвитку бізнесу

Україна має понад 150 онлайн-послуг на порталі "Дія". Під час воєнного стану частину дозвільних процедур замінили деклараціями. Однак цифровізація не завжди означає скасування зайвих вимог.

За результатами дослідження, бюрократія посідає сьоме місце серед перешкод для розвитку українського бізнесу. На першому плані залишаються війна, нестача працівників і безпекові ризики.

Нагадаємо, український бізнес у жовтні погіршив оцінки своєї діяльності. Індекс відновлення ділової активності знизився до -0,24 – найнижчого значення з березня 2023 року. Водночас більшість підприємств не планують змінювати масштаби роботи,