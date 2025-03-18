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Український наземний робот "Лють" допущений до експлуатації у підрозділах ЗСУ
Міністерство оборони України офіційно затвердило та дозволило використовувати в українських Силах оборони наземний роботизований комплекс “Лють” вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Цей комплекс призначений для виконання різноманітних завдань у складних умовах, зокрема, для розвідки та підтримки вогнем українських підрозділів. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки."
У відомстві зазначили, що роботизований комплекс "Лють" випробуваний у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі. Він досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном.
Завдяки ємному акумулятору "Лють" може працювати протягом тривалого часу. Високий кліренс забезпечує стабільний рух по пересіченій місцевості, а робота можлива в широкому діапазоні температур.
"Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках", - повідомляють в Міноборони.
Перед цим Міноборони допустило до експлуатації універсального наземного робота "Гулівер". Він створений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних і тактичних умовах.
Також нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використання у Силах оборони логістичного наземного роботизованого комплексу "Тесля", який призначений для призначена для перевезення вантажів у зонах бойових дій.