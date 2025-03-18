Український наземний робот "Лють" допущений до експлуатації у підрозділах ЗСУ

Міністерство оборони України офіційно затвердило та дозволило використовувати в українських Силах оборони наземний роботизований комплекс “Лють” вітчизняного виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Цей комплекс призначений для виконання різноманітних завдань у складних умовах, зокрема, для розвідки та підтримки вогнем українських підрозділів. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки."

У відомстві зазначили, що роботизований комплекс "Лють" випробуваний у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі. Він досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном.

Завдяки ємному акумулятору "Лють" може працювати протягом тривалого часу. Високий кліренс забезпечує стабільний рух по пересіченій місцевості, а робота можлива в широкому діапазоні температур.

"Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках", - повідомляють в Міноборони.

Перед цим Міноборони допустило до експлуатації універсального наземного робота "Гулівер". Він створений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних і тактичних умовах.

Також нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використання у Силах оборони логістичного наземного роботизованого комплексу "Тесля", який призначений для призначена для перевезення вантажів у зонах бойових дій.