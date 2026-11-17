За січень-жовтень 2026 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало експорт українських товарів на 11,25 млрд грн. Найбільше продукції вітчизняних виробників відправили до Азербайджану, Німеччини та Польщі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

За цей період агентство застрахувало 69 експортних угод для 51 українського підприємства. Кожна гривня страхової відповідальності ЕКА забезпечила 9,17 грн підтриманого експорту.

Які регіони експортували найбільше

Найбільший обсяг підтриманого експорту припав на підприємства Хмельницької області — 4,95 млрд грн. На другому місці Київ із показником 2,77 млрд грн, на третьому — Житомирська область із 591,59 млн грн.

Загалом підтримку агентства отримали підприємства з 17 областей України та Києва.

Куди постачали українські товари

Найбільше застрахованої ЕКА продукції українські підприємства відправили до:

Азербайджану — на 1,86 млрд грн;

Німеччини — на 1,34 млрд грн;

Польщі — на 1,14 млрд грн;

Швеції — на 985,01 млн грн;

Об'єднаних Арабських Еміратів — на 879,26 млн грн.

Які товари формують експорт

Найбільшу частку підтриманого експорту становили меблі — 4,95 млрд грн. Також значні обсяги припали на:

продукти харчування — 1,33 млрд грн;

молочну продукцію, масло та сир — 879,26 млн грн;

цукор, шоколад і кондитерські вироби — 591,59 млн грн;

парфуми та косметику — 507,17 млн грн.

Крім того, ЕКА застрахувало інвестиційні кредити, завдяки яким підприємства залучили 1,4 млрд грн на розвиток виробництв, орієнтованих на експорт.

Нагадаємо, у січні-червні 2026 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт українських товарів на загальну суму 7,53 млрд грн. Завдяки страхуванню ризиків 33 підприємства уклали 40 угоди.