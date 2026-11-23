Українська компанія “Катіон Інвест”, яка розробляє Тереблянське родовище солі на Закарпатті, готується реалізувати інвестиційний проєкт вартістю $1,1 млн. Він передбачає встановлення модуля фотосепарації, що дасть змогу очищувати кам'яну сіль і розширити виробництво продукції для харчової та хімічної промисловості.

Як пише Dilo, про це повідомив директор компанії Сергій Кондратьєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після запуску нового обладнання компанія планує виробляти щороку близько 60 тис. тонн збагаченої кам'яної солі, зокрема хімічно чистої, 20 тис. тонн харчової кухонної солі та ще 60 тис. тонн технічної солі для обробки доріг. Таким чином, загальні виробничі потужності можуть сягнути 140 тис. тонн на рік.

Яку продукцію випускатиме "Катіон Інвест"

Новий модуль фотосепарації має допомогти підприємству використовувати природні характеристики Тереблянського родовища. Як пояснив Кондратьєв, за хімічним складом місцева сировина є досить чистою: концентрація кальцію, магнію та сульфатів у ній у 3-4 рази нижча, ніж у солі "Артемсолі".

Водночас кам'яна сіль містить домішки аргіліту - сірої глини. Саме відмінність у кольорі дає змогу відокремлювати ці домішки за допомогою фотосепаратора.

Отримана продукція може бути цікавою підприємствам хімічної галузі, зокрема "Карпатнафтохіму", рівненському "Азоту" та "Дніпроазоту". Використання солі з низьким вмістом кальцію та сульфатів дозволить зменшити навантаження на теплообмінне обладнання під час виробничих процесів.

Окремим напрямом розвитку компанії є виробництво вакуум-виварної солі "Екстра". Йдеться про потенційний випуск ще 60 тис. тонн продукції на рік.

Однак цей проєкт потребує іншої технології: чистий розсіл необхідно випаровувати за допомогою спеціального обладнання. Для цього підприємству знадобляться градирні та окрема інфраструктура охолодження води.

За оцінкою директора, впровадження технології випарювання турецького або німецького виробництва може тривати близько 1-1,5 року. Загалом реалізація такого напряму з нинішнього стану підприємства може зайняти півтора-два роки.

Коли компанія зможе збільшити виробництво

Терміни запуску фотосепарації безпосередньо залежать від ситуації всередині компанії. З 2024 року між її власниками триває корпоративний конфлікт, який, за словами Кондратьєва, залишається одним із головних чинників невизначеності.

Якщо сторонам вдасться хоча б призупинити протистояння, підприємство зможе профінансувати встановлення обладнання власними коштами вже навесні-влітку 2027 року.

За такого сценарію компанія розраховує виробити близько 100 тис. тонн солі у 2027 році, понад 120 тис. тонн - у 2028-му, а до 2029 року вийти на показник 140 тис. тонн.

Водночас директор не очікує швидкого врегулювання суперечок між акціонерами. Розбіжності щодо подальшого розвитку підприємства залишаються суттєвим ризиком для реалізації інвестиційних планів.

Фінансові результати та структура власності

За даними YouControl, у 2025 році дохід ТОВ "Катіон Інвест" збільшився на 61,2% порівняно з попереднім роком і становив 33,36 млн грн. Чистий прибуток компанії сягнув 19,03 млн грн. Для порівняння: у 2024 році підприємство отримало чистий збиток у розмірі 14,54 млн грн.

Наразі компанія виробляє приблизно 3-4 тис. тонн технічної солі щомісяця.

Структура власності підприємства розподілена між кількома учасниками. 50% належать венчурному корпоративному інвестиційному фонду "Ехо" Валентина Кондратьєва, батька директора компанії Сергія Кондратьєва.

Ще 45% контролює венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юкон" Оксани Омельяненко, а решта 5% належать Ігорю Герею.