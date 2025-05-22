Українсько-естонський стартап Deftak, що розробляє боєприпаси для дронів, залучив €600 тис.

Українсько-естонський стартап Deftak, що спеціалізується на розробці високоточних боєприпасів для дронів, залучив €600 тисяч інвестицій від європейського оборонного фонду Darkstar.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію у Facebook засновника фонду Рагнара Сасса.

Deftak розробляє новий тип озброєння, який може інтегруватися з будь-якою безпілотною авіаційною платформою. Технологія дозволяє перетворювати розвідувальні дрони на високоточні ударні БПЛА навіть в умовах складної радіоелектронної боротьби, коли GPS-сигнал недоступний.

Розробка Deftak вже успішно пройшла бойові випробування: система працює на висотах до 10 км та є до 10 разів дешевшою за традиційні аналоги.

Команду Deftak сформували засновники стартапів, науковці та інженери з досвідом роботи в таких технологічних гігантах, як Google, Facebook, Megogo та EPAM.

Що являє собою фонд Darkstar і яка його місія

Darkstar — це коаліція з понад 30 підприємців, інвесторів та військових експертів з Естонії, України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Чехії та Нідерландів, спрямована на розвиток європейської екосистеми оборонних технологій.

Її заснував естонський підприємець Рагнар Саас, відомий своєю благодійною ініціативою Help99, яка надала понад 8 мільйонів євро допомоги Україні, включаючи 400+ пікапів та 1000 дронів.

Deftak — не перший український стартап у портфелі фонду Darkstar. Торік фінансування в розмірі €600 000 також отримала компанія Farsight Vision. За словами співзасновника Darkstar, така сума відповідає типовому інвестиційному чеку фонду, який зазвичай коливається в межах від €500 тисяч до €1 млн.

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