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Українсько-естонський стартап Deftak, що розробляє боєприпаси для дронів, залучив €600 тис.
Українсько-естонський стартап Deftak, що спеціалізується на розробці високоточних боєприпасів для дронів, залучив €600 тисяч інвестицій від європейського оборонного фонду Darkstar.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію у Facebook засновника фонду Рагнара Сасса.
Deftak розробляє новий тип озброєння, який може інтегруватися з будь-якою безпілотною авіаційною платформою. Технологія дозволяє перетворювати розвідувальні дрони на високоточні ударні БПЛА навіть в умовах складної радіоелектронної боротьби, коли GPS-сигнал недоступний.
Розробка Deftak вже успішно пройшла бойові випробування: система працює на висотах до 10 км та є до 10 разів дешевшою за традиційні аналоги.
Команду Deftak сформували засновники стартапів, науковці та інженери з досвідом роботи в таких технологічних гігантах, як Google, Facebook, Megogo та EPAM.
Що являє собою фонд Darkstar і яка його місія
Darkstar — це коаліція з понад 30 підприємців, інвесторів та військових експертів з Естонії, України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Чехії та Нідерландів, спрямована на розвиток європейської екосистеми оборонних технологій.
Її заснував естонський підприємець Рагнар Саас, відомий своєю благодійною ініціативою Help99, яка надала понад 8 мільйонів євро допомоги Україні, включаючи 400+ пікапів та 1000 дронів.
Deftak — не перший український стартап у портфелі фонду Darkstar. Торік фінансування в розмірі €600 000 також отримала компанія Farsight Vision. За словами співзасновника Darkstar, така сума відповідає типовому інвестиційному чеку фонду, який зазвичай коливається в межах від €500 тисяч до €1 млн.
Нагадаємо, Україна піднялась на 4 позначки в рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025.