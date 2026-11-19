Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила два проєкти нормативних змін, які мають спростити випуск корпоративних облігацій та оновити правила емісії акцій під час реорганізації акціонерних товариств. Це дозволить компаніям швидше проходити реєстраційні процедури та залучати фінансування від інвесторів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НКЦПФР.

Як спростять випуск корпоративних облігацій

Регулятор пропонує скоротити строки реєстрації корпоративних облігацій та звітів про результати їх випуску, а також зменшити кількість документів, які компанії повинні подавати для проходження процедури.

Крім того, планується змінити порядок взаємодії підприємств із НКЦПФР. Замість повернення документів без розгляду Комісія надаватиме перелік зауважень, які можна буде виправити в межах тієї самої процедури.

Це дозволить компаніям уникнути повторного подання документів і скоротити час, необхідний для реєстрації випуску облігацій.

Також пропонується скасувати окремі обмеження для емітентів, зареєстрованих на територіях, де ведуться бойові дії.

Що зміниться для акціонерних товариств

Другий проєкт стосується випуску та конвертації акцій під час реорганізації акціонерних товариств.

Зокрема, документ уточнює процедури емісії цінних паперів у таких випадках та передбачає запровадження інституту незалежних експертів.

Очікується, що оновлення правил допоможе впорядкувати процедури реорганізації підприємств та зробити їх зрозумілішими для учасників ринку.

Коли запрацюють нові правила

Наразі обидва проєкти винесено на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до документів можна подавати протягом 20 робочих днів.

Після завершення обговорення НКЦПФР розгляне отримані пропозиції. Запропоновані зміни поки не набули чинності.

Нагадаємо, раніше НКЦПФР запропонувала спростити реєстрацію акцій, зокрема скоротити окремі процедури до семи робочих днів. Ініціатива передбачає цифровізацію реєстрації та зменшення адміністративного навантаження на компанії.