Україна відправить 17,3 тис. тонн агропродукції до дев'яти країн Африки, Азії та Латинської Америки. Допомогу отримають, зокрема, Болівія, Кенія, Малаві, Пакистан, Судан і Сомалі. Частину продовольства уже доставили, решта перебуває в дорозі або очікує відправлення.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Поставки відбуваються в межах ініціативи Food from Ukraine у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН). Такі дані організація оприлюднила 22 жовтня 2026 року.

Які продукти отримають країни

Найбільші обсяги допомоги передбачені для Малаві — 5 339 тонн, зокрема 4 825 тонн жовтого колотого гороху та 514 тонн рослинної олії. Кенія отримає 3 520 тонн гороху, Болівія — 3 060 тонн пшениці, Сомалі — 2 045 тонн пшениці.

Також продовольство спрямують до:

Пакистану — 2 120 тонн пшениці, гороху та олії;

Чаду — 320 тонн гороху;

Мозамбіку — 350 тонн гороху;

Судану — 300 тонн гороху;

Південного Судану — 240 тонн пшениці.

Після доставки продукти розподілятимуть серед місцевого населення. Зокрема, у Малаві допомогу планують надати 2,2 млн людей, у Пакистані — до 150 тисяч.

Скільки продовольства вже передала Україна

За даними ВПП ООН, із 2022 року в межах співпраці організація закупила 341 048 тонн українського продовольства. Загальний обсяг оголошених внесків на реалізацію ініціативи становить $397,2 млн.

"Досягнення Цілі сталого розвитку ООН щодо подолання голоду до 2030 року потребує конкретних дій, стабільних продовольчих поставок і довгострокових партнерств. Україна навіть в умовах повномасштабної війни продовжує робити свій внесок у цю глобальну мету", — зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Нагадаємо, у вересні до Республіки Малаві доставили перші 1 576,3 тонни продуктів у межах гуманітарної ініціативи Food from Ukraine.