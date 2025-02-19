"Укренерго" анонсувало обмеження електропостачання для бізнесу: причини

Завтра, 20 лютого для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це інформує пресслужба "Укренерго".

Який графік та причина обмежень

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування обмежень:

05:00 – 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Також в "Укренерго" закликають споживачів до раціонального використання електроенергії.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2025 року на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-год.