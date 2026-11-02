"Укренерго" просило підвищити тариф, але регулятор навпаки пропонує його знизити

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує у 2027 році знизити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 1,6% — до 914,02 грн/МВт·год без ПДВ. Сама компанія просила підвищити його на 4% — до 964,92 грн/МВт·год.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення expro.

Проєкти тарифів регулятор планує розглянути на засіданні 3 листопада. Після схвалення документи мають оприлюднити для обговорення, а остаточне рішення НКРЕКП ухвалить за результатами цієї процедури.

"Укренерго" просило більше

У заявці на 2027 рік "Укренерго" пропонувало тариф на передачу 964,92 грн/МВт·год без ПДВ, що на 4% перевищувало чинний рівень. Однак після перерахунку витрат НКРЕКП визначила тариф на рівні 914,02 грн/МВт·год — на 1,6% нижче чинного.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор пропонує встановити тариф 490,67 грн/МВт·год. Це на 13% менше за чинний рівень. "Укренерго" пропонувало 546,17 грн/МВт·год.

Водночас складова тарифу на виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел має зрости на 16% — до 423,35 грн/МВт·год.

Диспетчеризація подорожчає

На відміну від тарифу на передачу, вартість диспетчерського управління пропонують підвищити до 143,20 грн/МВт·год без ПДВ. Чинний тариф становить 118,64 грн/МВт·год, тобто зростання становитиме близько 20,7%.

Прогнозний необхідний дохід "Укренерго", закладений у тариф на передачу на 2027 рік, становить близько 80,19 млрд грн за прогнозного обсягу передачі 88,04 млн МВт·год.

Із цієї суми 37,19 млрд грн передбачено на виконання спеціальних обов’язків, 15,67 млрд грн — на закупівлю електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах, ще 7,53 млрд грн становлять фінансові витрати. На оплату послуг зі зменшення навантаження виробниками "зеленої" електроенергії передбачено 4,37 млрд грн.

Нагадаємо, влітку НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії "Укренерго" на 25% — до 928,45 грн/МВт·год без ПДВ. Необхідність перегляду тоді пояснювали зростанням валютних курсів і збільшенням витрат оператора на виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел.