Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

--0,17

EUR

43,59

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,83

43,65

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: які причини та графік

"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: які причини та графік
Побутові споживачі наразі не підлягають відключенню.

У вівторок, 18 лютого, у ранковий та вечірній час для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування обмежень

Обмеження потужності діятимуть у такі часові проміжки:

  • 06:00 – 09:0;
  •  16:00 – 19:00.

Наголошується, що побутові споживачі наразі не підлягають відключенню.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Також в "Укренерго" закликають споживачів до раціонального використання електроенергії.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України. 

Нагадаємо, 17 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла.

Автор:
Ольга Опенько