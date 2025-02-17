"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: які причини та графік

У вівторок, 18 лютого, у ранковий та вечірній час для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування обмежень

Обмеження потужності діятимуть у такі часові проміжки:

06:00 – 09:0;

16:00 – 19:00.

Наголошується, що побутові споживачі наразі не підлягають відключенню.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Також в "Укренерго" закликають споживачів до раціонального використання електроенергії.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.

Нагадаємо, 17 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла.