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"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: які причини та графік
У вівторок, 18 лютого, у ранковий та вечірній час для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.
Час застосування обмежень
Обмеження потужності діятимуть у такі часові проміжки:
- 06:00 – 09:0;
- 16:00 – 19:00.
Наголошується, що побутові споживачі наразі не підлягають відключенню.
Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому рекомендується стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.
Також в "Укренерго" закликають споживачів до раціонального використання електроенергії.
Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.
Нагадаємо, 17 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла.