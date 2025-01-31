Укргазбанк разом з ЄБРР та ЄС допомагають бізнесу відновитися

UGB (оновлений Укргазбанк) підтримує малий та середній бізнес, який постраждав від війни, за ініціативою "Вікно відродження підприємства" (ERW), що реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського Союзу. Мета цієї ініціативи – допомогти українським компаніям відновитися, відбудуватися та сприяти економічному відновленню країни.

ТОВ "Техно-Друк" та ТОВ "Віват Інвест" – серед перших позичальників, які скористалися перевагами програми. Компанія "Техно-Друк", один з провідних виробників високоякісних етикеток для харчових продуктів, була змушена перемістити своє виробництво з Харкова на Закарпаття через війну. Завдяки кредиту UGB та підтримці ЄС компанія змогла придбати нове сучасне європейське обладнання та отримала можливість скористатися грантом до 30% від суми кредиту.

ТОВ "Віват Інвест" до війни була успішною будівельною організацією з багаторічним досвідом, однак бойові дії в Маріуполі та Херсоні призвели до втрати значної частини обладнання та матеріалів. Це змусило підприємство призупинити діяльність та релокувати частину проєктів на Західну Україну. Попри труднощі, ТОВ "Віват Інвест" продовжує працювати та робить вагомий внесок у відбудову країни. Завдяки фінансуванню від UGB компанія не лише придбала нові екскаватори, але й отримала можливість скористатися грантом від ЄС у розмірі до 25% від суми кредиту.

Разом із ЄБРР та ЄС UGB прагне підтримати українські підприємства у відновленні та розвитку. Якщо ваш бізнес постраждав від війни, звертайтеся до контакт-центру банку за номерами: +38 (098)/(099)/(073) 620 20 20 або відвідайте найближче відділення UGB.

Детальну інформацію про умови програми можна знайти на офіційному сайті банку .

Ініціатива "Вікно відродження підприємства" (ERW) реалізується в межах Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР. Більше про Кредитну лінію EU4Business-ЄБРР можна дізнатися на сайті Кредитної лінії.

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