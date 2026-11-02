"Укрнафта" вибудовує повний цикл обслуговування бурильних труб: що зміниться у роботі компанії

"Укрнафта" створює власний хаб для перевірки та підготовки бурильних труб. Компанія планує ремонтувати використані труби й повертати їх у роботу, щоб менше залежати від зовнішніх підрядників.

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Труби — один із базових ресурсів у видобутку. Тому для нас важливо не лише закуповувати нові, а й якісно обслуговувати та повертати в роботу ті, що вже використовувалися", — пояснив він.

Хаб працюватиме за стандартами API та матиме обладнання для візуального, вимірювального, ультразвукового, магнітопорошкового й електромагнітного контролю.

Паралельно "Укрнафта" готує персонал, розвиває власні ремонтні потужності та переводить облік технічного стану труб у цифровий формат.

У компанії очікують, що це скоротить строки обслуговування, зменшить залежність від зовнішніх підрядників і дасть змогу краще контролювати якість труб протягом усього періоду їх використання.

За словами Кукури, розвиток власних сервісів має посилити контроль над виробничими процесами та витратами.

Нагадаємо, "Укрнафта" планує до 2030 року реалізувати три проєкти, які мають забезпечити близько 100 тис. тонн додаткової нафти протягом п'яти років після їх запуску