До кінця 2026 року "Укрпошта" планує відкрити 23 стаціонарні відділення в селах, які раніше обслуговували пересувні поштові відділення. Завдяки цьому понад 23 тисячі мешканців отримають постійний доступ до поштових і фінансових послуг безпосередньо у своїх населених пунктах. Із запланованих відділень 14 уже працюють.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, нові відділення вже приймають відвідувачів у селах Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей.

У них мешканці можуть отримувати й відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги, отримувати готівку та користуватися іншими сервісами поштового оператора.

Де відкриють нові відділення "Укрпошти"

Найближчим часом компанія планує відкрити ще шість стаціонарних відділень.

Зокрема, вони з'являться в селах Лютинськ, Вельбівно та Забороль Рівненської області, Камінь на Івано-Франківщині, Косарі на Черкащині та Заріччя на Волині.

Загалом до Нового року компанія планує довести кількість нових сільських відділень до 23.

За яких умов "Укрпошта" відкриває відділення в селах

За словами Смілянського, рішення про відкриття стаціонарних відділень ухвалюють з урахуванням трьох основних факторів: достатньої кількості населення та попиту на послуги, наявності придатного для оренди приміщення, а також можливості знайти працівників.

Компанія планує й надалі розширювати програму відкриття стаціонарних поштових відділень у сільській місцевості.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" відкрила 11 нових відділень у селах чотирьох областей. Тоді компанія повідомляла, що нові стаціонарні відділення відкривають насамперед у населених пунктах із достатньою кількістю мешканців і попитом на поштові послуги, а там, де їх утримання економічно недоцільне, продовжують працювати пересувні відділення.