"Укрпошта" запроваджує новий сервіс для клієнтів: чим він корисний

Клієнти "Укрпошти" тепер можуть скористатися спрощеною процедурою оформлення повернення посилок, які не були доставлені. У разі потреби, вартість відправлення та повернення може відрізнятися.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Вказується, що зробити це можна в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку та у відділенні.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: "Базовий" або "Пріоритетний". Посилки, оформлені за тарифом "Пріоритетний", обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

Важливо зазначити, що обрати бажаний тариф на повернення необхідно на етапі створення відправлення. Якщо відправник не зробить вибір, система автоматично застосує "Базовий" тариф.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський підкреслив важливість нововведення, додавши що це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду.

В пресслужбі нагадали, що у 2024 році "Укрпошта" завершила важливий етап автоматизації сортувальних ліній. Це значно пришвидшило доставку посилок та мінімізувало ризики втрат і помилок.

Нагадаємо, "Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.