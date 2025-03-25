"Укрпошта" запустила продаж невручених посилок у нових містах: про які мова

“Укрпошта” розширює продаж невручених посилок на шість регіонів України. Тепер мешканці Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького зможуть придбати унікальні лоти через платформу “Прозорро. Продажі”.

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Про це інформує пресслужба компанії.

Про продаж незатребуваних відправлень

Продаж незатребуваних відправлень вже давно практикується у великих світових компаніях, таких як Amazon, USPS, FedEx та Royal Mail, а з травня 2024 року до цієї практики приєдналася й "Укрпошта".

Якщо посилка не забирається протягом 6 місяців, вона потрапляє на аукціон разом з іншими.

"З моменту запуску ми бачили, як люди знаходили в лотах усе — від планшетів до велосипедних рам. Це драйв, азарт і водночас можливість для бізнесу", - зазначає генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Про аукціони

"Укрпошта" зберігає десятки тисяч невручених посилок, які не були забрані ані отримувачами, ані відправниками. Згідно із законодавством, компанія має право виставити їх на аукціон, щоб компенсувати витрати на логістику та зберігання.

Аукціон проходить таким чином:

посилки об'єднуються в лоти по 100 одиниць і продаються як одне ціле.

Адресна інформація видаляється, а лоти формуються випадковим чином, складаючись лише з цілих, не пошкоджених посилок.

Ні покупець, ні "Укрпошта" не знають, що саме міститься в лотах до моменту придбання, що додає процесу особливого азарту. Для забезпечення чесності працівники компанії не беруть участі в аукціонах.

"Укрпошта" вже провела 163 аукціони, де середня вартість лота становить від 14 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, 14 травня минулого року в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі пройшли онлайн-торги. Тоді на аукціоні з продажу невручених посилок "Укрпошти" змагалося рекордні 115 учасників.

Предметом торгів так само був лот із 100 коробок невручених посилок. Стартова ціна лоту із 1200 гривень в результаті запеклої конкуренції між учасниками вартість сягнула 160 тисяч гривень.

Додамо, нещодавно "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом Temu. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатимуться доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.