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Укрзалізниці бракує цистерн для експорту олії: у чому головна проблема логістики

Укрзалізниця не може збільшити перевезення олії за кордон
Укрзалізниця не може збільшити перевезення олії за кордон

Український залізничний експорт рослинної олії та шроту зіштовхнувся з дефіцитом спеціалізованого рухомого складу. Попри наявність резерву потужностей на західних прикордонних переходах, збільшити обсяги транспортування наразі заважає брак харчових цистерн.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, наразі 90% українського експорту олії та шроту транспортується залізницею саме через західні кордони.

Ключовим логістичним вузлом залишається прикордонний стик Ізов — Грубешів (Польща), через який проходить майже половина всього залізничного експорту цієї продукції.

Представник УЗ зазначив, що перепускна спроможність цього переходу дозволяє передавати 10–12 потягів на добу, однак фактично зараз курсує лише сім–вісім.

При цьому обмеження зумовлені не роботою самого стику чи польських партнерів, а безпековою ситуацією в Україні. Через суттєве збільшення тривалості повітряних тривог залізниця фізично не встигає вчасно підводити вантажі до кордону.

Втім, пропускні спроможності залізничних переходів на західному кордоні зараз завантажені лише наполовину, тому головним бар'єром для зростання експорту є саме дефіцит спецтранспорту. З усього наявного парку під транспортування олії сьогодні задіяно лише 150–200 цистерн, оскільки більшість спецвагонів використовується для логістики нафтопродуктів.

"Зараз я рекомендую подивитись, як нам вирішити цю проблему. Тобто нам потрібні цистерни", — наголосив Валерій Ткачов.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабмін запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту виробленої в Україні соняшникової, соєвої та ріпакової олії. Продукцію першочергово транспортуватимуть залізницею до портів і прикордонних станцій.

Водночас "Укрзалізниця" розглядає можливість надавати пріоритет невеликим партіям олії — від 10–15 цистерн. Це має допомогти заводам, які не можуть швидко сформувати повний маршрутний потяг для експорту.

Автор:
Тетяна Бесараб

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