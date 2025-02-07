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"Укрзалізниця" анонсувала романтичні експреси для військових: що відомо

"Укрзалізниця" анонсувала романтичні експреси для військових: що відомо
Подорож у Києві та Львові триватиме трохи більше 2 годин.

УЗ анонсувала романтичні поїзди “Потяг до тебе” - 2025 у Києві та Львові, спеціально для військових.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цього року романтичні експреси до Дня закоханих повертаються, щоб створити незабутні "залізні" враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів," - йдеться в повідомленні.

Який графік та вартість квитків 

Подорож у Києві та Львові триватиме трохи більше 2 годин, починаючись та завершуючись на Центральному вокзалі.

Відправлення 14 лютого:

  • у Львові о 18:56;
  • у Києві о 19:20.

Відправлення 15 та 16 лютого:

  • у Львові о 16:11 та 18:56;
  • у Києві о 15:15 та 19:20.

Квитки будуть мати різну вартість в залежності від дня тижня, ціни стартують від 300 грн у Львові та 460 грн у Києві.

Продаж квитків відкриється о 16:00 — виключно через застосунок Армія+ в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси".

Знайти "Потяг до тебе" у застосунку Армія+ можна буде за запитом:

  • Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний;
  • Львів — Львів-Романтичний.

На пасажирів чекає романтична подорож на новому поїзді з атмосферною музикою та тематичною грою для двох. Також буде безкоштовне чаювання від партнерів та приємні сюрпризи для тих, хто святкуватиме День закоханих 14 лютого, зазначають у пресслужбі.

Фото 2 — "Укрзалізниця" анонсувала романтичні експреси для військових: що відомо

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.

Автор:
Ольга Опенько