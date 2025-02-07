- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" анонсувала романтичні експреси для військових: що відомо
УЗ анонсувала романтичні поїзди “Потяг до тебе” - 2025 у Києві та Львові, спеціально для військових.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Цього року романтичні експреси до Дня закоханих повертаються, щоб створити незабутні "залізні" враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів," - йдеться в повідомленні.
Який графік та вартість квитків
Подорож у Києві та Львові триватиме трохи більше 2 годин, починаючись та завершуючись на Центральному вокзалі.
Відправлення 14 лютого:
- у Львові о 18:56;
- у Києві о 19:20.
Відправлення 15 та 16 лютого:
- у Львові о 16:11 та 18:56;
- у Києві о 15:15 та 19:20.
Квитки будуть мати різну вартість в залежності від дня тижня, ціни стартують від 300 грн у Львові та 460 грн у Києві.
Продаж квитків відкриється о 16:00 — виключно через застосунок Армія+ в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси".
Знайти "Потяг до тебе" у застосунку Армія+ можна буде за запитом:
- Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний;
- Львів — Львів-Романтичний.
На пасажирів чекає романтична подорож на новому поїзді з атмосферною музикою та тематичною грою для двох. Також буде безкоштовне чаювання від партнерів та приємні сюрпризи для тих, хто святкуватиме День закоханих 14 лютого, зазначають у пресслужбі.
Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.
Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.