"Укрзалізниця" додає до поїздів вагони у передноворічний період: перелік

Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, "Укрзалізниця" поповнює склади поїздів додатковими вагонами у передноворічний період.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що "Укрзалізниця" додає 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ – Ужгород,

№ 95/96 Київ – Рахів,

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино,

№ 127/128 Запоріжжя – Львів,

№ 121/122 Миколаїв – Київ та інших.

Як повідомляють в УЗ, разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Нагадаємо,"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.