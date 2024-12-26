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"Укрзалізниця" додає до поїздів вагони у передноворічний період: перелік
Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, "Укрзалізниця" поповнює склади поїздів додатковими вагонами у передноворічний період.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що "Укрзалізниця" додає 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.
Додаткові вагони також додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ – Ужгород,
- № 95/96 Київ – Рахів,
- № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
- № 127/128 Запоріжжя – Львів,
- № 121/122 Миколаїв – Київ та інших.
Як повідомляють в УЗ, разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.
Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.
Нагадаємо,"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.