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"Укрзалізниця" додає до поїздів вагони у передноворічний період: перелік

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, "Укрзалізниця" поповнює склади поїздів додатковими вагонами у передноворічний період.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що "Укрзалізниця" додає 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

  • № 81/82 Київ – Ужгород,
  • № 95/96 Київ – Рахів,
  • № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
  • № 127/128 Запоріжжя – Львів,
  • № 121/122 Миколаїв – Київ та інших.

Як повідомляють в УЗ, разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.

Нагадаємо,"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.

Автор:
Світлана Манько