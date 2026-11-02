"Укрзалізниця" може отримати інвестиції з Туреччини для оновлення локомотивів

Україна обговорює з Туреччиною можливості інвестицій у відновлення транспортної інфраструктури. Одним із пріоритетних напрямів співпраці може стати оновлення локомотивного парку “Укрзалізниці” та модернізація залізничних колій.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

За словами міністра, він долучився до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Сторони обговорили безпекову та економічну співпрацю, енергетику й інфраструктурні проєкти.

Одним із практичних результатів переговорів має стати збільшення постачання енергетичного обладнання. Зокрема, вже наступного тижня Україна очікує на додаткові генератори та інше обладнання для енергетичного сектору.

Окрему увагу під час переговорів приділили відновленню безпечного цивільного судноплавства в Чорному морі. Це питання має стратегічне значення для функціонування українських портів і забезпечення міжнародної торгівлі.

Які проєкти Україна пропонує турецькому бізнесу

Також Микола Калашник разом із заступником керівника Офісу президента України Олексієм Соболевим взяв участь у зустрічі представників українського й турецького бізнесу.

У заході взяли участь представники ДТЕК, "Нафтогазу", "Метінвесту", "Української бронетехніки", Diia.City Union та провідних турецьких компаній, що працюють у сферах будівництва, енергетики, транспорту й оборонної промисловості.

Під час зустрічі українська сторона представила потенційні напрями залучення турецьких інвестицій до відновлення країни. Серед них:

розвиток і модернізація портової інфраструктури;

будівництво та відновлення автомобільних доріг;

інвестиції в залізничну інфраструктуру;

оновлення локомотивного парку " Укрзалізниці";

модернізація залізничних колій;

реалізація планів стійкості територіальних громад.

Окремим напрямом визначено забезпечення громад резервними системами тепло- та водопостачання.

Таким чином, співпраця з Туреччиною може охопити як відновлення критичної інфраструктури, так і довгострокову модернізацію транспортної системи України.

Водночас конкретні обсяги потенційних інвестицій, терміни реалізації проєктів та механізми участі турецьких компаній в оновленні локомотивного парку наразі не уточнюються.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців закупити до 60 вживаних локомотивів, спрямувавши на це $100 мільйонів грантового фінансування від Світового банку.