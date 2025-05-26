"Укрзалізниця" не змогла продати брухт на 87,3 млн грн: аукціони скасовано

Всі аукціони з продажу брухту чорних металів, оприлюднені "Укрзалізницею" 16 травня 2025 року, були скасовані.

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Як пише Delo.ua, про це передає GMK Center.

На торги в системі Prozorro.Продажі було виставлено 12 тис. т сировини загальною вартістю 87,31 млн грн.

Реалізація сировини не відбулася через недостатню кількість охочих взяти участь в аукціонах. Заявки подавали ТОВ "Захід-Техномедбуд", "Ліон Агро" та ТОВ "НДМЗ".

Для продажу було виставлено 33 лоти сировини, середньою вартістю 2,6 млн грн кожен. Серед них були такі види брухту, як осі залізничних колісних пар, деталі вагонів, стружка, зношені гальма, деталі кузова вагона, пружини та загальний брухт.

Середня ціна за тонну сировини коливалась від 5,32 тис. грн/т до 7,6 тис. грн/т (7,2 тис. грн т в середньому з 33 лотів). Водночас останні торги у 2023 році відбувались за ціною 5,1-6,5 тис. грн/т (6,35 тис. грн/т в середньому з 53 лотів). Таким чином, найцінніший вид брухту (Вид 3) здорожчав на понад 1 тис. грн.

Варто зазначити, що "Укрзалізниця" припинила реалізацію брухту на внутрішній ринок України у вересні 2023-го. За 9 місяців того року залізничний оператор продав лише 76,4 тис. т брухту, тоді як у 2022-му – 113 тис. т при планових 170 тис. т.

Нагадаємо, Кабмін спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.