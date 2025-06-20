"Укрзалізниця" підвищує швидкість вантажних перевезень на 38%

АТ "Укрзалізниця" переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, збільшивши її в середньому на 38% в русі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що компанія переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, що дозволить зробити використання вагонів значно вигіднішим для клієнтів.

В УЗ запевняють, що перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже – менше сплачуватимуть за користування вагонами.

Оновлені показники швидкості набрали чинності з 16 червня й діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Переглянуті швидкісні нормативи охоплюють такі типи рухомого складу:

зерновози,

цистерни,

криті вагони,

цементовози,

переобладнаний спеціалізований рухомий склад,

контрейлерні,

фітингові платформи.

Наприклад, для фітингових платформ нові показники швидкості встановлено на такому рівні.

Внутрішні та імпортні перевезення:

вагонна/контейнерна відправка – 170 км/добу (було: 154 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 197 км/добу (було: 154 км/добу).

Експорт через сухопутні прикордонні переходи:

вагонна/контейнерна відправка – 213 км/добу (було: 139 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 213 км/добу (було: 139 км/добу).

Перевезення до припортових станцій:

вагонна/контейнерна відправка – 182 км/добу (було: 156 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 264 км/добу (було: 156 км/добу).

"Для такого рухомого складу швидкість у русі виросте в середньому на 38%. Це дозволить вантажовідправнику доставляти вантаж за меншу кількість діб використання вагона УЗ, що прямо знижує витрати на логістику й сприятиме розвитку контейнерних перевезень як територією України, так і до інших країн", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Збільшення тарифів УЗ

В опублікованому 11 грудня 2024 року інтерв'ю голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Перед цим нові тарифи, затверджені 5 грудня правлінням УЗ, погодила наглядова рада компанії. В УЗ вказували, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, а попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).