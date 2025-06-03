"Укрзалізниця" покращила сполучення між Києвом та Ужгородом

АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку продовжує курсування додаткового поїзда №284/283 Ужгород — Київ — Ужгород.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"У період підвищеного попиту там, де можливо, призначаємо додаткові поїзди та вагони, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме в такі дати:

з Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня (о 23:14), прибуття до Києва — о 13:12 наступного дня.

з Києва: 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня (о 15:12), прибуття до Ужгорода — о 5:20 наступного дня.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Також в УЗ нагадали, що на цьому напрямку курсує додатковий поїзд №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець, який курсуватиме у червні у дні підвищеного попиту. Потяг вирушатиме в обох напрямках 5, 12, 14, 15, 19–22 та 26 червня.