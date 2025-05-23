"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до Вінниці та Дніпра на початок червня

"Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових поїздів у напрямках Вінниці та Дніпра на пікові дати початку літа. Рейси здійснюватимуться на 1, 6, 8 та 13 червня, щоб забезпечити підвищений попит на перевезення у ці дні.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Зокрема, додатковий поїзд №267/268 Київ — Вінниця — Київ курсуватиме 1 та 8 червня. Відправлення з Києва — о 08:33, прибуття до Вінниці — об 11:46. Зворотно з Вінниці поїзд вирушатиме о 17:39 і прибуватиме до Києва о 20:42.

Потяг складатиметься з купейних вагонів із місцями для сидіння.

Крім того, поїзд №220/219 Київ — Дніпро здійснить рейси 6, 8 та 13 червня. З Києва він вирушатиме о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:32. У зворотному напрямку поїзд рушатиме з Дніпра о 08:23 (6 та 8 червня) та о 08:36 (13 червня), прибуття до Києва — о 16:17 та 15:31 відповідно.

Пасажирам будуть доступні як купейні вагони з місцями для сидіння, так і вагони класу СВ зі спальними місцями.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті компанії та в залізничних касах.

Також "Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.