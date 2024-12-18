"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Київ – Львів на період зимових свят

У зв’язку із традиційним збільшенням пасажиропотоку на новорічні і різдвяні свята "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди, які з'єднають Київ і західні регіони України.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Повідомляється, що швидкісний поїзд №777/778 вирушатиме з Києва 24, 26, 27 грудня, а також 2 та 8 січня о 06:51, прибуваючи до Львова о 13:23.

У зворотному напрямку зі Львова відправлення заплановане на ті ж дати о 14:10 з прибуттям до Києва о 20:10.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda, який забезпечить комфортну подорож для пасажирів. Квитки вже доступні для придбання через застосунок "Укрзалізниці", на офіційному сайті, у чат-ботах та касах вокзалів.

Окрім цього, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на зимові свята за іншими напрямками, зокрема:

Поїзд №291/292 Київ – Львів, який курсуватиме 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня.

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець, відправлення з Києва 23, 24, 30, 31 грудня.

Поїзд №168/167 Одеса – Львів, який курсуватиме 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня, а також 4, 5, 11, 12 січня.

УЗ рекомендує пасажирам заздалегідь планувати свої подорожі та придбати квитки на обрані дати, оскільки під час святкового періоду спостерігається підвищений попит на залізничні перевезення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.