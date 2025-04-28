"Укрзалізниця" розширює вантажні сервіси в ЄС: вперше здійснено перевезення нафтопродуктів з Литви через Польщу до України

АТ "Укрзалізниця" через свою дочірню компанію UZ Cargo Poland здійснила перше перевезення нафтопродуктів за маршрутом Литва — Польща — Україна. Це стало можливим завдяки партнерству з LTG Cargo Polska Sp. z o. o.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

UZ Cargo Poland уперше виступила як ліцензований залізничний перевізник ЄС, здійснюючи транспортування нафтопродуктів територією Польщі.

При цьому компанія також надала послуги експедиторської діяльності із залученням власних вагонів УЗ.

Раніше UZ Cargo Poland отримала необхідні дозволи для роботи на європейському ринку: ліцензію на перевізну діяльність від UTK (Управління залізничного транспорту Польщі), сертифікат безпеки від ERA (Агентство Європейського Союзу з питань залізничного транспорту) та уклала відповідні договори з оператором залізничної інфраструктури Польщі PKP PLK S. A.

Зазначається, що наступним кроком компанії стане розширення географії вантажних перевезень у напрямку Україна – ЄС, зокрема до Румунії, Угорщини та Словаччини.

UZ Cargo Poland — це дочірнє підприємство "Укрзалізниці!, яке працює на європейському ринку і забезпечує логістичні процеси перевезення вантажів між Україною та країнами Європи, оперуючи рухомим складом колії стандарту 1435 мм та 1520 мм.

Додамо, що в кінці березня UZ Cargo Poland у партнерстві з MSC Poland та Medlog Poland запустила прямий контейнерний сервіс між польськими портами Гдиня/Гданськ і Києвом.