"Укрзалізниця" відновила рух на Рівненщині після сходу вагонів: колію відремонтовано

Ремонтні роботи на залізничній колії в Рівненській області, де раніше зійшли з рейок порожні вагони вантажного поїзда, успішно завершено. Це дозволило повністю відновити рух поїздів карпатського напрямку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що вночі для пересадок було затримано 5 рейсів, але завдяки зусиллям машиністів та якісній роботі диспетчерів привели за графіком навіть міжнародні стиковочні рейси.

"Дякуємо пасажирам за терпіння, а КМДА - за допомогу з автобусами у комендантську годину. Продовжуємо рух", - йдеться в повідомленні компанії.

Деталі надзвичайної події на Рівненщині

Нагадаємо, 1 липня в Рівненській області стався схід порожніх вагонів вантажного поїзда, унаслідок чого низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" карпатського напрямку курсує із затримками.

Згодом УЗ відновила рух поїздів однією непарною колією на перегоні Кам’яниця – Дубно. Водночас частина рейсів зазнала затримок у зв’язку з обмеженням руху.

Раніше, у ніч проти 23 травня на ділянці "Ясіня — Вороненко" стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії."Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.