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"Укрзалізниця" відправила в перший рейс рейковий автобус PESA з Коломиї до Львова

Укрзалізниця
Фото: пресслужба УЗ.

АТ "Укрзалізниця" 6 травня запустила рейковий автобус PESA з Коломиї до Львова, який перевезе за сьогодні 200 пасажирів в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що з 6 травня розпочав курсування поїзд №815/816, який поєднав Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк зручним денним рейсом чотири дні на тиждень — щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У понеділок, вівторок і середу поїзд курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия.

Крім того, поїзд в тестовому режимі робитиме зупинку по станції Галич - відсьогодні прямуючи за маршрутом Коломия - Львів - Коломия та з 8 травня - курсуючи за маршрутом Коломия - Луцьк - Коломия.

Графік руху поїзда:

У напрямку Луцька:

  • відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

У напрямку Коломиї:

  •  відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35.

Як повідомляється, квитки на поїзд доступні в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.

Автор:
Світлана Манько