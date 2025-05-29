Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,26

47,08

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" вигідно закупила моторні оливи: скільки зекономили

Укрзалізниця офіс
Фото: ukraina24

АТ “Укрзалізниця” забезпечує стабільне постачання моторних олив за зниженими цінами. Наразі вартість цієї продукції в середньому на 7% нижча, ніж у 2024 році.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зокрема, середня закупівельна ціна основної моторної оливи М-14В2 для дизельних двигунів у 2025 році становить 58 225 грн/т, тоді як у 2024 році — 62 628 грн/т.

"Окрім привабливої ціни, забезпечено її ритмічне постачання, що дозволяє організувати безперебійну роботу локомотивного господарства та своєчасне обслуговування рухомого складу", - підкреслили в компанії.

Там додали, що досягти таких результатів вдалося завдяки ефективній закупівельній стратегії, чіткому плануванню та глибокому аналізу ринку мастильних матеріалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2025 році на 40% зменшила витрати на скріплення для рейок, фарбу та фанеру, які використовуються під час модернізації та ремонту пасажирських поїздів.

У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для “Укрзалізниці”. Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом. Підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.

Автор:
Світлана Манько