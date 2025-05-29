"Укрзалізниця" вигідно закупила моторні оливи: скільки зекономили

АТ “Укрзалізниця” забезпечує стабільне постачання моторних олив за зниженими цінами. Наразі вартість цієї продукції в середньому на 7% нижча, ніж у 2024 році.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зокрема, середня закупівельна ціна основної моторної оливи М-14В2 для дизельних двигунів у 2025 році становить 58 225 грн/т, тоді як у 2024 році — 62 628 грн/т.

"Окрім привабливої ціни, забезпечено її ритмічне постачання, що дозволяє організувати безперебійну роботу локомотивного господарства та своєчасне обслуговування рухомого складу", - підкреслили в компанії.

Там додали, що досягти таких результатів вдалося завдяки ефективній закупівельній стратегії, чіткому плануванню та глибокому аналізу ринку мастильних матеріалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2025 році на 40% зменшила витрати на скріплення для рейок, фарбу та фанеру, які використовуються під час модернізації та ремонту пасажирських поїздів.

У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для “Укрзалізниці”. Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом. Підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.